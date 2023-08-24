لاجازيتا: مانشيني سيدرب منتخب السعودية مقابل 30 مليون يورو سنويا

الخميس، 24 أغسطس 2023 - 13:11

كتب : FilGoal

روبيرتو مانشيني مدرب إيطاليا

أفادت جريدة لاجازيتا ديلو سبورت بأن روبرتو مانشيني مدرب منتخب إيطاليا السابق على وشك تولي تدريب منتخب السعودية.

وأوضح تقرير الجريدة الإيطالية أن مانشيني سيتولى تدريب المنتخب السعودي حتى 2026 مقابل راتب يصل إلى 30 مليون يورو في العام.

وكان FilGoal.com قد انفرد قبل أكثر من شهر بمطالب مانشيني للجانب السعودي (التفاصيل).

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وأشار التقرير إلى أن مانشيني الآن في مرحلة تجميع الطاقم المساعد له وعقد اجتماعات أخيرة مع كل الأطراف قبل توقيع العقود.

ويجرى حاليا وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل العقود قبل الإعلان رسميا عن الصفقة، حسب لا جازيتا.

قبل أسابيع، نفى مانشيني الذي تقدم باستقالته من تدريب إيطاليا قبلها بأيام علاقة ذلك باقترابه من تدريب منتخب السعودية.

وأعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تقدم روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا باستقالته من منصبه.

وقال مانشيني وقتها في تصريحات نشرتها جريدة كورييري ديلو سبورت: "كان منتخب إيطاليا دائما على رأس أولوياتي. بعد سنوات عديدة شغلت فيها هذا المنصب".

وأضاف "تلقيت العديد من العروض، سأدرسها في الأسابيع المقبلة".

وأكمل "حاليا لا يوجد أي شيء، ولا علاقة للسعودية باستقالتي من تدريب إيطاليا".

يأتي رحيل مانشيني عن منتخب إيطاليا قبل 10 شهور من انطلاق بطولة يورو 2024 في ألمانيا.

وكشف الاتحاد الإيطالي خليفة مانشيني، وهو لوتشانو سباليتي.

رحل سباليتي عن نابولي هذا الصيف بعدما قاد الفريق للفوز بلقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 33 عاما.

وأشار تقرير الرياضية السعودية إلى أن الاتحاد السعودي توصل لاتفاق مع مانشيني لقيادة المنتخب بعقد يمتد لمدة ثلاثة أعوام خلفا للفرنسي هيرفي رينار. (طالع النتفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com من مصدر مقرب من مانشيني فإنه تم إجراء محادثة بالفيديو بين مسؤولي الاتحاد والمدرب الإيطالي الذي لم يمانع من حيث المبدأ تدريب المنتخب السعودي.

مانشيني البالغ من العمر 58 عاما تولى تدريب منتخب إيطاليا في 2018.

وقاد منتخب إيطاليا للفوز بكأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

وفشل أيضا في التأهل لكأس العالم 2022 في قطر.

روبرتو مانشيني السعودية إيطاليا
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