كرة يد - موعد مباراتي نصف نهائي البطولة العربية

اقتربت منافسات البطولة العربية للأندية لكرة اليد من نهايتها بعد الوصول إلى مرحلة نصف النهائي.

ويستمر تواجد ممثلي مصر فريقي الزمالك والبنك الأهلي وهنالك فرصة لأن يكون النهائي مصريا خالصا.

وتنطلق منافسات نصف النهائي غدا الجمعة.

وجاءت مواعيد مباريات نصف النهائي كالآتي:

البنك الأهلي × الكويت الكويتي (5:00 مساء)

الزمالك × مضر السعودي (7:30 مساء)

فيما يقام النهائي يوم الأحد 27 أغسطس

ويتأهل حامل لقب النسخة 38 من البطولة العربية للأندية إلى منافسات كأس العالم "سوبر جلوب".

وتستضيف السعودية أيضا منافسات كأس العالم للأندية بداية من يوم 7 نوفمبر المقبل.

وسبق أن خسر الزمالك نهائي النسخة الماضية من البطولة العربية أمام الترجي والتي أقيمت في تونس.

وفاز الزمالك من قبل فقط باللقب في نسخة 1999، وخسر المباراة النهائية في 3 مناسبات.