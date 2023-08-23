مهاجم جديد.. عبد الرحمن عاطف ينضم لـ الداخلية
الأربعاء، 23 أغسطس 2023 - 23:56
كتب : عمرو نبيل
انضم عبد الرحمن عاطف إلى الداخلية قادما من غزل المحلة.
عبد الرحمن عاطف
النادي : الداخلية
وعلم FilGoal.com أن الصفقة تمت بنظام الإعارة لمدة موسم واحد بمقابل 200 ألف جنيه.
المهاجم البالغ 22 عاما خاض 53 مباراة في الدوري المصري بقميص غزل المحلة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 1.
كما تواجد في قائمة منتخب مصر الأولمبي التي حصدت فضية أمم إفريقيا 2023 وتأهلت لأولمبياد باريس 2024.
وأعلن النادي منذ قليل ضم المخضرم خالد قمر في صفقة انتقال حر. (طالع التفاصيل)
وحصل الداخلية في وقت سابق على خدمات خماسي المصري: أحمد شداد (لاعب وسط) وإبراهيم ناجي (قلب دفاع) و لؤي فهمي (ظهير أيسر) وأحمد عبد الرسول (حارس مرمى) وأحمد عماد (قلب دفاع).
وتعاقد الداخلية مع رباعي النادي المصري لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.
نرشح لكم
محمد رضا بوبو يعلن نهاية أزمته مع فيوتشر المحطة التاسعة.. خالد قمر ينضم إلى الداخلية فرج عامر: تقدمت بشكوى ضد فيوتشر.. وننتظر إدارة الزمالك الجديدة لضم ثنائي الأبيض الخطيب: يجب عودة الجمهور كاملا والحفاظ على الأندية الشعبية.. والانتصارات تزيد تواضعنا الشناوي: نريد الفوز ببطولات أكثر من أجل جماهير الأهلي خبر في الجول – جلسة تفاوضية بين المصري وفخر الدين بن يوسف للمرة الثانية.. الأهلي يخاطب اتحاد الكرة بشأن السوبر ويستفسر عن البطولات المستحدثة جلسة بين جمال علام وبيريرا لإعادة تشكيل لجنة الحكام