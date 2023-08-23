مهاجم جديد.. عبد الرحمن عاطف ينضم لـ الداخلية

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 - 23:56

كتب : عمرو نبيل

عبد الرحمن عاطف - الداخلية

انضم عبد الرحمن عاطف إلى الداخلية قادما من غزل المحلة.

وعلم FilGoal.com أن الصفقة تمت بنظام الإعارة لمدة موسم واحد بمقابل 200 ألف جنيه.

المهاجم البالغ 22 عاما خاض 53 مباراة في الدوري المصري بقميص غزل المحلة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 1.

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كما تواجد في قائمة منتخب مصر الأولمبي التي حصدت فضية أمم إفريقيا 2023 وتأهلت لأولمبياد باريس 2024.

وأعلن النادي منذ قليل ضم المخضرم خالد قمر في صفقة انتقال حر. (طالع التفاصيل)

وحصل الداخلية في وقت سابق على خدمات خماسي المصري: أحمد شداد (لاعب وسط) وإبراهيم ناجي (قلب دفاع) و لؤي فهمي (ظهير أيسر) وأحمد عبد الرسول (حارس مرمى) وأحمد عماد (قلب دفاع).

وتعاقد الداخلية مع رباعي النادي المصري لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

ميمي عبد الرازق المدير الفني الحالي لنادي الداخلية سبق وأن عمل في منصب رئيس قطاع الناشئين في المصري.

وكان نادي الداخلية قد أتم إجراءات التعاقد مع أنس شندي لاعب منتخب السويس خلال فترة الصيفية الجارية.

وحصل نادي الداخلية على خدمات مصطفى معوض مدافع بتروجت لمدة موسمين.

وضم أحمد سيد غريب مهاجم الأهلي والاتحاد وزد السابق.

كما دعم صفوفه استعدادا للموسم الجديد بالتعاقد مع محمد أشرف ناشئ الزمالك السابق (مواليد 2006).

كما تعاقد الفريق مع محمود حسونة لاعب وسط النصر والذي تألق الموسم الماضي في الدرجة الثانية.

لا يتوفر وصف.

وعلى صعيد آخر رحل كريستوفر جون محترف الداخلية إل إلى فريق الزوراء العراقي.

وضمن الداخلية البقاء في الدوري بآخر جولة، وذلك بفضل الفوز على أسوان 4-2 في المباراة الأخيرة، التي قادت لهبوط الأخير.

عبد الرحمن عاطف الداخلية الدوري المصري
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