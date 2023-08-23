مهاجم جديد.. عبد الرحمن عاطف ينضم لـ الداخلية

انضم عبد الرحمن عاطف إلى الداخلية قادما من غزل المحلة.

وعلم FilGoal.com أن الصفقة تمت بنظام الإعارة لمدة موسم واحد بمقابل 200 ألف جنيه.

المهاجم البالغ 22 عاما خاض 53 مباراة في الدوري المصري بقميص غزل المحلة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 1.

كما تواجد في قائمة منتخب مصر الأولمبي التي حصدت فضية أمم إفريقيا 2023 وتأهلت لأولمبياد باريس 2024.

وأعلن النادي منذ قليل ضم المخضرم خالد قمر في صفقة انتقال حر. (طالع التفاصيل)

وحصل الداخلية في وقت سابق على خدمات خماسي المصري: أحمد شداد (لاعب وسط) وإبراهيم ناجي (قلب دفاع) و لؤي فهمي (ظهير أيسر) وأحمد عبد الرسول (حارس مرمى) وأحمد عماد (قلب دفاع).

وتعاقد الداخلية مع رباعي النادي المصري لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.