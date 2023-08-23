المحطة التاسعة.. خالد قمر ينضم إلى الداخلية

أعلن نادي الداخلية ضم خالد قمر في صفقة انتقال حر.

خالد قمر النادي : الداخلية الداخلية

وانضم المهاجم المخضرم لصفوف الداخلية بعد يمتد لموسمين.

وسيخوض قمر تجربته التاسع في الدوري المصري بعدما لعب مع طنطا واتحاد الشرطة والزمالك والاتحاد والإنتاج الحربي والجونة وطلائع الجيش وسموحة.

المهاجم الدولي البالغ 35 عاما يمتلك 74 هدفا في الدوري المصري ويعد ثاني أفضل الهدافين الحاليين في المسابقة بعد أحمد علي كامل صاحب الـ 94 هدفا.

وفي الموسم الأخير سجل 3 أهداف بقميص طلائع الجيش في 19 مباراة وصنع هدفين.

وحصل الداخلية في وقت سابق على خدمات خماسي المصري: أحمد شداد (لاعب وسط) وإبراهيم ناجي (قلب دفاع) و لؤي فهمي (ظهير أيسر) وأحمد عبد الرسول (حارس مرمى) وأحمد عماد (قلب دفاع).

وتعاقد الداخلية مع رباعي النادي المصري لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.