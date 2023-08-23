المحطة التاسعة.. خالد قمر ينضم إلى الداخلية

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 - 23:44

كتب : عمرو نبيل

خالد قمر - الداخلية

أعلن نادي الداخلية ضم خالد قمر في صفقة انتقال حر.

خالد قمر

النادي : الداخلية

الداخلية

وانضم المهاجم المخضرم لصفوف الداخلية بعد يمتد لموسمين.

وسيخوض قمر تجربته التاسع في الدوري المصري بعدما لعب مع طنطا واتحاد الشرطة والزمالك والاتحاد والإنتاج الحربي والجونة وطلائع الجيش وسموحة.

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المهاجم الدولي البالغ 35 عاما يمتلك 74 هدفا في الدوري المصري ويعد ثاني أفضل الهدافين الحاليين في المسابقة بعد أحمد علي كامل صاحب الـ 94 هدفا.

وفي الموسم الأخير سجل 3 أهداف بقميص طلائع الجيش في 19 مباراة وصنع هدفين.

وحصل الداخلية في وقت سابق على خدمات خماسي المصري: أحمد شداد (لاعب وسط) وإبراهيم ناجي (قلب دفاع) و لؤي فهمي (ظهير أيسر) وأحمد عبد الرسول (حارس مرمى) وأحمد عماد (قلب دفاع).

وتعاقد الداخلية مع رباعي النادي المصري لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

ميمي عبد الرازق المدير الفني الحالي لنادي الداخلية سبق وأن عمل في منصب رئيس قطاع الناشئين في المصري.

وكان نادي الداخلية قد أتم إجراءات التعاقد مع أنس شندي لاعب منتخب السويس خلال فترة الصيفية الجارية.

وحصل نادي الداخلية على خدمات مصطفى معوض مدافع بتروجت لمدة موسمين.

وضم أحمد سيد غريب مهاجم الأهلي والاتحاد وزد السابق.

كما دعم صفوفه استعدادا للموسم الجديد بالتعاقد مع محمد أشرف ناشئ الزمالك السابق (مواليد 2006).

كما تعاقد الفريق مع محمود حسونة لاعب وسط النصر والذي تألق الموسم الماضي في الدرجة الثانية.

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وعلى صعيد آخر رحل كريستوفر جون محترف الداخلية إل إلى فريق الزوراء العراقي.

وضمن الداخلية البقاء في الدوري بآخر جولة، وذلك بفضل الفوز على أسوان 4-2 في المباراة الأخيرة، التي قادت لهبوط الأخير.

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خالد قمر الداخلية طلائع الجيش
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