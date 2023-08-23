كرة طائرة - للمرة الرابعة.. كينيا تضرب موعدا مع سيدات مصر في نهائي أمم إفريقيا

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 - 23:24

كتب : FilGoal

منتخب مصر للكرة الطائرة سيدات

حجزت كينيا بطاقة تأهلها للنهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة 2023 في مواجهة سيدات منتخب مصر والتي تقام في الكاميرون.

وكانت سيدات منتخب مصر تأهلت للنهائي لأول مرة منذ 20 عاما بالفوز على رواندا. (طالع التفاصيل)

وتفوقت سيدات كينيا على الكاميرون مستضيف البطولة بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط وحيد.

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وجاءت نتائج الأشواط: 27-25 و25-14 و25-11 و25-18.

وتأهلت سيدات كينيا للنهائي للمرة السابعة على التوالي والـ 14 في تاريخهن.

وحققت سيدات كينيا اللقب في 2011 و2013 و2015 ثم خسرن 3 نهائيات متتالية ضد الكاميرون في 2017 و2019 و2021.

وستكون تلك المواجهة الرابعة بين سيدات مصر وكينيا في نهائي بطولة إفريقيا.

حققت سيدات كينيا الفوز في نهائي 1991 و1993، وحققت سيدات مصر الفوز في نهائي 2003.

يتواجد منتخب سيدات مصر في نهائي أمم إفريقيا للمرة السابعة في التاريخ والأولى منذ عام 2003.

وحسم منتخب مصر تأهله إلى منافسات كأس العالم 2025 ولأول مرة منذ نسخة 2006 في اليابان إذ تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى المونديال.

وتتنافس دول إندونيسيا وهونج كونج والفلبين وتايلاند وفيتنام للفوز باستضافة كأس العالم.

وشارك منتخب سيدات مصر في كأس العالم ثلاث مرات فقط سابقا في نسخ 1990 و2002 و2006.

ويسعى منتخب مصر لفض الشراكة ببطولات أمم إفريقيا مع منتخبي الكاميرون وتونس لينفرد بأربعة ألقاب كثاني أكثر المنتخبات تتويجا باللقب بعد كينيا صاحبة التسعة ألقاب.

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