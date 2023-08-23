كرة طائرة - إنجاز لم يحدث منذ 20 عاما.. سيدات مصر إلى نهائي أمم إفريقيا

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 - 19:45

كتب : محمد سمير

منتخب سيدات مصر - كرة طائرة

حققت سيدات مصر للكرة الطائرة إنجازا غائبا منذ عام 2003 بالتأهل إلى نهائي أمم إفريقيا والصعود إلى كأس العالم 2025 للمرة الأولى منذ نسخة 2006.

وتغلب منتخب مصر على رواندا في نصف نهائي أمم إفريقيا بثلاثة أشواط دون مقابل في البطولة المقامة بياوندي عاصمة الكاميرون.

وبذلك يتواجد منتخب سيدات مصر في نهائي أمم إفريقيا للمرة السابعة في التاريخ والأولى منذ عام 2003.

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ولم تحقق سيدات مصر اللقب سوى ثلاث مرات أعوام 1976 و1989 و2003.

وينتظر منتخب سيدات مصر المتأهل من الكاميرون حامل اللقب في النسخ الثلاثة الأخيرة وكينيا البطل التاريخي للبطولة.

وكانت آخر مرة تأهل فيها منتخب سيدات مصر إلى نهائي أمم إفريقيا في 2003 وحصد وقتها الفراعنة اللقب.

وحصدت تهاني طوسون أسطورة منتخب سيدات مصر جائزة أفضل لاعبة في تلك النسخة.

وحسم منتخب مصر تأهله إلى منافسات كأس العالم 2025 ولأول مرة منذ نسخة 2006 في اليابان إذ تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى المونديال.

وتتنافس دول إندونيسيا وهونج كونج والفلبين وتايلاند وفيتنام للفوز باستضافة كأس العالم.

وشارك منتخب سيدات مصر في كأس العالم ثلاث مرات فقط سابقا في نسخ 1990 و2002 و2006.

ويسعى منتخب مصر لفض الشراكة ببطولات أمم إفريقيا مع منتخبي الكاميرون وتونس لينفرد بأربعة ألقاب كثاني أكثر المنتخبات تتويجا باللقب بعد كينيا صاحبة التسعة ألقاب.

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