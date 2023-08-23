تليجراف: ضربة لـ مانشستر يونايتد.. غياب ماونت 6 أسابيع

تلقى مانشستر يونايتد ضربة قوية بعد تأكد غياب لاعبه ماسون ماونت لفترة أطول من المتوقعة.

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وذكرت صحيفة "تليجراف" الإنجليزية أن مدة غياب ماونت ستتراوح من 4 إلى 6 أسابيع.

وذلك بعدما كان من المتوقع أن يغيب اللاعب لمدة 3 أسابيع فقط.

ويعاني ماونت من إصابة في أوتار الركبة.

وتعرض ماسون ماونت للإصابة خلال مباراة مانشستر يونايتد السابقة أمام توتنام والتي شهدت خسارة الأحمر بثنائية دون رد.

وقد تؤثر إصابة ماونت على مستقبل سكوت ماكتوميناي لاعب الوسط الذي يقترب من الرحيل لتبقيه ضمن صفوف الفريق.

يأتي ذلك في ظل إصابة راسموس هويلوند المهاجم الجديد للفريق المنضم من أتالاتنا الإيطالي.

وانضم ماونت إلى يونايتد قادما من تشيلسي في الانتقالات الصيفية الجارية مقابل 60 مليون يورو.

ويلعب مانشستر يونايتد يوم السبت المقبل ضد نوتنجهام فورست في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.