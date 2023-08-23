ذا أثليتك: تفوق على برايتون.. محمد قدوس سينتقل إلى وست هام

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 - 22:20

كتب : FilGoal

محمد قدوس - أياكس

اقترب وست هام من التوصل لاتفاق مع أياكس لضم الجناح الغاني محمد قدوس خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر ديفيد أورنستين الصحفي في شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها أن وست هام قدم عرضا لأياكس يصل لـ41 مليون يورو بالإضافة لثلاثة ملايين أخرى كحوافز.

كما أن هناك نسبة 10% من إعادة بيع اللاعب مستقبلا.

أخبار متعلقة:
بشرى للاعبي الفانتازي.. واتكيز يسجل هاتريك في فوز أستون فيلا بخماسية بدوري المؤتمر تيفيز: زوجتي أرادت قتلي تقرير مغربي: الرجاء يفسخ تعاقد عمرو وردة "لعجزه في التأقلم مع الأجواء"

وكان برايتون يرغب في ضم قدوس مقابل 40 مليون يورو لكن استطاع وست هام التفوق على عرض منافسه.

وأوضح التقرير أنه من المتوقع قبول أياكس للعرض وأن اللاعب الغاني سيوقع على عقد مدته خمس سنوات مع إمكانية مده لعام آخر.

اللاعب صاحب الـ23 عاما يمتد تعاقده مع وست هام حتى صيف عام 2025.

وسجل قدوس الموسم الماضي خلال 42 مباراة 18 هدفا وصنع 7 في جميع المسابقات.

كما سجل ثنائية في فوز غانا على كوريا الجنوبية في كأس العالم 2022.

ويلعب قدوس في مركز صانع الألعاب والجناح الأيمن وكذلك المهاجم.

محمد قدوس وست هام برايتون أياكس
نرشح لكم
تليجراف: ضربة لـ مانشستر يونايتد.. غياب ماونت 6 أسابيع بشرى للاعبي الفانتازي.. واتكيز يسجل هاتريك في فوز أستون فيلا بخماسية بدوري المؤتمر الرابع.. نوتنجهام فورست يضم جونزالو مونتيل لابورت يودع مانشستر سيتي لإتمام انتقاله إلى النصر بيرناردو سيلفا: مانشستر سيتي يمنحني فرصة لمواصلة تحقيق الفوز أخيرا انتهى الجدل.. سيتي يمدد عقد برناردو سيلفا ضعف عدد الإنذارات والطرد.. كيف تساعد قوانين التحكيم الجديدة الفرق الكبرى في إنجلترا المصائب لا تأتي فرادى.. ماونت يغيب حتى منتصف شهر سبتمبر
أخر الأخبار
الخطيب: يجب عودة الجمهور كاملا والحفاظ على الأندية الشعبية.. والانتصارات تزيد تواضعنا 2 دقيقة | الدوري المصري
تليجراف: ضربة لـ مانشستر يونايتد.. غياب ماونت 6 أسابيع 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدافع ميلان الجديد يكشف سبب اختياره القميص رقم 31 ونجمه المفضل 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
ذا أثليتك: تفوق على برايتون.. محمد قدوس سينتقل إلى وست هام 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بشرى للاعبي الفانتازي.. واتكيز يسجل هاتريك في فوز أستون فيلا بخماسية بدوري المؤتمر 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
تيفيز: زوجتي أرادت قتلي 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير مغربي: الرجاء يفسخ تعاقد عمرو وردة "لعجزه في التأقلم مع الأجواء" 52 دقيقة | الوطن العربي
الشناوي: نريد الفوز ببطولات أكثر من أجل جماهير الأهلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف - من يدير الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة 2 حسن موسى مديرا تنفيذيا.. وزارة الرياضة تعلن لجنة إدارة الزمالك 3 تقرير سعودي: الاتحاد يقرر فسخ تعاقد حجازي لسببين 4 الزمالك يعلن رفض عرض الشباب السعودي لشراء زيزو.. وما حدث مع والد اللاعب