ذا أثليتك: تفوق على برايتون.. محمد قدوس سينتقل إلى وست هام

اقترب وست هام من التوصل لاتفاق مع أياكس لضم الجناح الغاني محمد قدوس خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر ديفيد أورنستين الصحفي في شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها أن وست هام قدم عرضا لأياكس يصل لـ41 مليون يورو بالإضافة لثلاثة ملايين أخرى كحوافز.

كما أن هناك نسبة 10% من إعادة بيع اللاعب مستقبلا.

وكان برايتون يرغب في ضم قدوس مقابل 40 مليون يورو لكن استطاع وست هام التفوق على عرض منافسه.

وأوضح التقرير أنه من المتوقع قبول أياكس للعرض وأن اللاعب الغاني سيوقع على عقد مدته خمس سنوات مع إمكانية مده لعام آخر.

اللاعب صاحب الـ23 عاما يمتد تعاقده مع وست هام حتى صيف عام 2025.

وسجل قدوس الموسم الماضي خلال 42 مباراة 18 هدفا وصنع 7 في جميع المسابقات.

كما سجل ثنائية في فوز غانا على كوريا الجنوبية في كأس العالم 2022.

ويلعب قدوس في مركز صانع الألعاب والجناح الأيمن وكذلك المهاجم.