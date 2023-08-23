تيفيز: زوجتي أرادت قتلي

كشف كارلوس تيفيز المدير الفني إنديبندينتي الأرجنتيني عن وقت رغبت فيه زوجته بقتله بسبب قراره بالرحيل عن يوفنتوس.

وتحدث تيفيز لصحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية قائلا: "كانت لحظة عظيمة بالنسبة لي حينما اتخذت قراري بالعودة إلى الأرجنتين".

وأكمل مازحا "زوجتي فانيسا أرادت قتلي بسبب ذلك القرار".

وأضاف "كل شيء في إيطاليا كان سهلا والإيطاليين يشهبون الأرجنتينيين، جزء من قلبي بقى هناك للأبد".

وارتدى تيفيز قميص يوفنتوس من 2013 لـ2015 بعدما انضم للفريق قادما من مانشستر سيتي.

وتوج اللاعب الأرجنتيني السابق بالدوري الإيطالي مرتين مع يوفنتوس ومرة لكأس إيطاليا ومثلها لكأس السوبر الإيطالي.

وسجل تيفيز 50 هدفا وصنع 19 آخرين في 96 مباراة لعبها مع يوفنتوس.