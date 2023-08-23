الشناوي: نريد الفوز ببطولات أكثر من أجل جماهير الأهلي

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 - 21:40

كتب : FilGoal

محمد الشناوي - الأهلي

قال محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الأهلي إنه وزملائه يرغبون في الفوز بالمزيد من البطولات خلال الموسم المقبل من أجل إسعاد جماهير الفريق.

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الأهلي

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامه الأهلي اليوم الأربعاء لتكريم جميع الفرق في النادي بعد تتويجها بالبطولات خلال الموسم الماضي.

وكان فريق كرة القدم توج بالدوري وكأس مصر عن موسم 2021-2022 ودوري أبطال إفريقيا وكأسين للسوبر المصري.

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وتحدث الشناوي قائلا: "أشكر الجمهور ومجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين وكل شخص فخور بتواجده في الأهلي".

وأكمل "أنا فخور بتواجدنا هنا اليوم في ذلك الحفل، وأشكر الإدارة التي تدعمنا دائما ولا تبخل علينا، وأشكر الجهاز الفني واللاعبين خاصة الذين تحملوا كل الضغط ولكن هذه سمات لاعب الأهلي".

وأكمل "حصلنا على راحة والآن نبدأ الاستعداد للموسم الجديد بتدريبات بداية من غدا الخميس".

وأتم الشناوي حديثه " ونتمنى أن نكون على قدر المسؤولية فالموسم المقبل أصعب من الذي مضى، نريد الفوز ببطولات أكثر من أجل الجمهور والنادي".

محمد الشناوي الأهلي
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