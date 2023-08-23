لابورت يودع مانشستر سيتي لإتمام انتقاله إلى النصر

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 - 20:27

كتب : FilGoal

أيمريك لابورت - مانشستر سيتي

أعلن أيمريك لابورت مدافع مانشستر سيتي رحيله رسميا عن صفوف الفريق اليوم الأربعاء.

أيمريك لابورت

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

ونشر لابورت رسالة مصورة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" استعرض خلالها أبرز لقطاته منذ توقيعه للنادي الإنجليزي ثم التتويج بالبطولات مرورا بالفوز بالثلاثية التاريخية الموسم الماضي.

وكتب لابورت "إلى أعزائي جماهير مانشستر سيتي أريد مشاركة قصة معكم استمرت لخمس سنوات ونصف ولا يمكن نسيانها، حظينا بالعديد من الذكريات التي سأبقيها دائما في قلبي".

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وأكمل اللاعب الإسباني حديثه "من السهل دائما التفكير في اللحظات الجيدة والبطولات والانتصارات والأهداف والتدخلات والقتال الكبير في الدوري الإنجليزي، لكنني سأتذكر كذلك اللحظات السيئة والإصابات والهزائم والأخطاء التي ارتكبتها".

وأضاف "من الفوز ببطولات إلى الانتكاسات والانتصارات والإصابات كل ذلك كان جزءا من الرحلة، أنا ممتن لكل لحظة شكلتني لأصل إلى ما أنا عليه اليوم".

وأردف لابورت "أرغب في شكر كل من جعل تلك الرحلة ممكنة، إدارة مانشستر سيتي والمدربين والجهاز الفني بأكمله وكل زميل شاركته غرفة خلع الملابس وكل الجماهير".

واختتم لابورت رسالته "كان من دواعي فخري وسروري ارتداء ذلك القميص وأتمنى أن تتذكروني بكل شيء جيد، شكرا لكم على كل شيء وأتمنى لكم الأفضل في المستقبل وحافظوا على الفتيان، حتى نلتقي مجددا".

ويلعب لابورت في مانشستر سيتي منذ يناير 2018 قادما من أتليتك بلباو.

وخاض صاحب الـ29 عاما مع سيتي 180 مباراة سجل خلالهم 12 هدفا وصنع أربعة آخرين.

وبحسب سانتي أونا، فإن إيمريك لابورت مدافع مانشستر سيتي وقع عقود انتقاله إلى النصر السعودي حتى يونيو 2026.

موقع "ريليفو" الإسباني ذكر في وقت سابق أن النصر توصل النادي لاتفاق مع أيميريك لابورت.

وبحسب المصدر ذاته، فإن راتب اللاعب سيصل إلى 15 مليون يورو سنويا، بعقد يمتد لـ 3 سنوات، وينتهي في صيف 2026.

وأوضح "ريليفو" أن الاتفاق تم مقابل 25 مليون جنيه استرليني سيحصل عليهم أزرق مدينة مانشستر.

موافقة مانشستر سيتي على العرض تأتي بعد التعاقد الرسمي مع جوسكو جفارديول مدافع كرواتيا من لايبزيج.

ودعم النصر صفوفه هذا الموسم بضم كل من ساديو ماني ومارسيلو بروزوفيتش وسيكو فوفانا وأليكس تيليس.

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