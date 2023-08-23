بيرناردو سيلفا: مانشستر سيتي يمنحني فرصة لمواصلة تحقيق الفوز
الأربعاء، 23 أغسطس 2023 - 20:25
كتب : FilGoal
عبر بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي عن سعادته بتجديد تعاقده مع النادي الإنجليزي، مشددا أنه يسعى لتحقيق المزيد من الإنجازات مع السماوي.
بيرناردو سيلفا
النادي : مانشستر سيتي
وقال بيرناردو عبر موقع ناديه: "أمضيت 6 مواسم رائعة في مانشستر سيتي وأنا سعيد بتمديد فترة وجودي هنا".
وأضاف "الفوز بالثلاثية الموسم الماضي كان أمرا مميزا للغاية، ومن المثير أن تكون جزءا من فريق يوجد فيه مثل هذا الشغف".
وأكمل "النجاح يجعلك تزيد تحقيق المزيد ومانشستر سيتي يمنحني الفرصة لمواصلة الفوز".
وأتم تصريحاته "أنا أحب المدير الفني وزملائي والجماهير وآمل أن نتمكن من مشاركة المزيد من الذكرياتا لرائعة في السنوات المقبلة".
وأعلن مانشستر سيتي تجديد تعاقد البرتغالي بيرناردو سيلفا حتى عام 2026.
نرشح لكم
الرابع.. نوتنجهام فورست يضم جونزالو مونتيل لابورت يودع مانشستر سيتي لإتمام انتقاله إلى النصر أخيرا انتهى الجدل.. سيتي يمدد عقد برناردو سيلفا ضعف عدد الإنذارات والطرد.. كيف تساعد قوانين التحكيم الجديدة الفرق الكبرى في إنجلترا المصائب لا تأتي فرادى.. ماونت يغيب حتى منتصف شهر سبتمبر جيرارد ينفي ضم جرينوود إلى الاتفاق قبول استئناف ليفربول على طرد ماك أليستر ضد بورنموث أثليتك: مانشستر يونايتد يفكر في ضم حارس فنربخشة.. وشرطان لإتمام الصفقة