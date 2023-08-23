بيرناردو سيلفا: مانشستر سيتي يمنحني فرصة لمواصلة تحقيق الفوز

عبر بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي عن سعادته بتجديد تعاقده مع النادي الإنجليزي، مشددا أنه يسعى لتحقيق المزيد من الإنجازات مع السماوي.

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وقال بيرناردو عبر موقع ناديه: "أمضيت 6 مواسم رائعة في مانشستر سيتي وأنا سعيد بتمديد فترة وجودي هنا".

وأضاف "الفوز بالثلاثية الموسم الماضي كان أمرا مميزا للغاية، ومن المثير أن تكون جزءا من فريق يوجد فيه مثل هذا الشغف".

وأكمل "النجاح يجعلك تزيد تحقيق المزيد ومانشستر سيتي يمنحني الفرصة لمواصلة الفوز".

وأتم تصريحاته "أنا أحب المدير الفني وزملائي والجماهير وآمل أن نتمكن من مشاركة المزيد من الذكرياتا لرائعة في السنوات المقبلة".

وأعلن مانشستر سيتي تجديد تعاقد البرتغالي بيرناردو سيلفا حتى عام 2026.