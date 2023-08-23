شاهندة المغربي تدير مباراة افتتاح دورة شمال إفريقيا لكرة القدم النسائية

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 - 20:11

كتب : بسام أبو بكر

شاهندة المغربي

عينت اللجنة المنظمة لدورة شمال إفريقيا لكرة القدم النسائية طاقم تحكيم مصري بقيادة شاهندة المغربي لإدارة مباراة الافتتاح والتي تجمع بين سبورتنج كازابلانكا المغربي وآفاق جليزان الجزائري.

وتؤهل بطولة شمال إفريقيا لدوري أبطال إفريقيا للأندية النسائية لكرة القدم.

وتقام المباراة يوم غد الخميس، في تمام الخامسة مساءً علي ملعب استاد الإسكندرية.

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ويعاون شاهندة المغربي كل من: يارا عاطف وجمالات شبل وأسما تشوشاني من تونس .

كما قررت اللجنة تعيين طاقم تحكيم مغربي لإدارة مباراة وادى دجلة والجامعة النسائية بسوسة التونسي.

وستقام المباراة على نفس الملعب، غدا الخميس في الثامنة مساءً، بقيادة المحكمة ذكية الجيراني ويعاونها إحسان النوجيلي وكريمة خاضيري ولمياء عتمان من الجزائر.

وستقام التصفيات. أيام 24 و27 و30 أغسطس 2023 على استاد الإسكندرية بمشاركة أربعة فرق هي وادي دجلة (مصر) والجمعية النسائية بسوسة (تونس) وافاق جليزان (الجزائر) وسبورتينج كازابلانكا (المغرب).

ويتأهل متصدر ترتيب المجموعة لنهائيات دوري أبطال إفريقيا للكرة النسائية، حيث تقام البطولة بنظام المجموعات.

شاهندة مغربي شمال إفريقيا لكرة القدم النسائية وادي دجلة سيدات
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