إنتر: أليكسيس سانشيز يريد العودة

كشف بيبي ماروتا المدير الرياضي لإنتر ميلان عن رغبة لاعب الفريق السابق أليكسيس سانشيز للعودة إلى النادي.

أليكسيس سانشيز النادي : أولمبيك مارسيليا إنتر

ورحل سانشيز عن إنتر الصيف الماضي بعد نهاية تعاقده وانضم إلى مارسيليا بعقد لعام واحد.

وتحدث ماروتا لإذاعة "سيريا أ" قائلا: "إنه من دواعي سرورنا أن سانشيز يرغب في العودة".

وأكمل "سانشيز بطل حقيقي ولديه شغف كبير للعمل الذي يقوم به، لقد غادرنا على مضض وهو الآن يرغب في العودة هذا صحيح".

اللاعب صاحب الـ34 عاما سبق وارتدى قميص إنتر من عام 2020 إلى 2022.

وخاض اللاعب التشيلي مع إنتر 109 مباراة سجل خلالهم 20 هدفا وصنع 23 آخرين.

وتوج سانشيز مع إنتر بلقب الدوري الإيطالي في 2021 وكأس إيطاليا في 2022 وكذلك كأس السوبر الإيطالي.