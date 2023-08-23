بين تمسك ومطالب بالرحيل.. ذا أثليتك تكشف موقف رئيس الاتحاد الإسباني

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 - 19:20

كتب : محمد السيد حجر

روبياليس - جيني هيرموسو - سيدات إسبانيا

طلب أنخيل توريبس رئيس نادي خيتافي من لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني تقديم استقالته على خلفية ما صدر منه في حفل تتويج منتخب إسبانيا للسيدات ببطولة كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.

وتُوج منتخب إسبانيا للسيدات بلقب كأس العالم للسيدات بعد فوزه على منتخب إنجلترا بهدف دون مقابل في المباراة النهائية.

واحتفل روبياليس مع لاعبات منتخب إسبانيا بتقبيلهن أثناء مراسم التتويج، كما أثارت لقطة تقبيله مع جيني هيرموسو من الفم جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

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ودعا رئيس نادي خيتافي نظيره روبياليس لتقديم استقالته على الفور، قائلا: "على روباليس ألا يبقى دقيقة أخرى في منصبه، تواجده إلى الآن في منصبه من شأنه الإضرار بسمعة ملف أسبانيا لتنظيم كأس العالم 2030".

وكشفت شبكة "ذا أثليتك" أن لجنة التنمية المستدامة المسؤولة عن ملف تنظيم كأس العالم 2030 تلقت عدة شكاوي بشأن روبياليس؛ مما دعا الاتحاد الإسباني لعقد اجتماع طارئ بشأن الموضوع يوم الجمعة المقبل.

كما تعرض روبياليس إلى انتقادات من عدة مسؤولين أبرزهم بييدرو سانشيز القائم بأعمال رئيس وزراء إسبانيا، وميكيل إيستا وزير الرياضة والثقافة.

وقال مصدر من الاتحاد لإسباني لموقع "ذا أثليتك" أن الاتحاد سيعقد اجتماعا يوم الجمعة المقبل، لكنه ليس هناك نية لدى روبياليس للاستقالة.

ومن المفترض أن تكون الأندية الإسبانية ممثلة في الاجتماع، وامتنعت أندية مثل ريال مدريد وبرشلونة عن التعقيب على الحادثة لحين عقد الاجتماع، حسبما أشارت "ذا أثليتك".

وأوضح التقرير ما يمكن أن يحدث في اجتماع الاتحاد الإسباني. فبحسب الإسباني ديرموت كوريجان خبير كرة القدم فإنه بموجب قوانين الاتحاد الإسباني يمكن تقديم اقتراح بإقالة رئيس الاتحاد الإسباني شريطة موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الإسباني، والبالغ عددها 140 عضو.

ومع ذلك تنص لوائح الاتحاد على أنه لايمكن اتخاذ مثل هذه القررات خلال الشهور الـ 18 الأخيرة في الفترة الرئاسية لأي رئيس اتحاد، مما يعني أنه لايمكن الضغط على روبيالييس بهذه الورقة؛ لأنه فترة ولايته تنتهي صيف 2024.

ورفض روبياليس علنا الاتهامات، حيث قال لإذاعة كوبي الإسبانية: "نحن لا نولي اهتمام للأغبياء، كل هذا الانتقادات في الواقع مجرد هراء من هؤلاء الأغبياء والحمقى".

وتحدثت هيمورسو عن الوقعة في بث مباشر على الإنستغرام أنه لم يعجبها ذلك التصرف.

روبياليس لويس روبياليس - رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم
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