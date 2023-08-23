خبر في الجول - في جلسة مع رئيس النادي.. بواليا على أعتاب توقيع عقود انتقاله لـ الوداد

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 - 18:50

كتب : عمرو نبيل

والتر بواليا الأهلي الإسماعيلي

يقترب الكونغولي والتر بواليا من ارتداء قميص الوداد المغربي أكثر من ذي قبل.

وعلم FilGoal.com أن والتر بواليا يعقد جلسة مع سعيد الناصري رئيس الوداد المغربي داخل منزله لتوقيع عقود انضمامه لصفوف الفريق.

وسيمتد تعاقد اللاعب لموسمين وسينضم في صفقة انتقال حر.

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وكشف مصدر مقرب من لاعب الأهلي عن تلقي اللاعب عرضا من الوداد المغربي للانضمام لصفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال المصدر في وقت سابق لـ FilGoal.com: "بواليا تلقى عرضا من أحد المسؤولين في نادي الوداد وسيبدأ في المفاوضات معهم بشكل مباشر لأنه غادر القاهرة بالأمس".

وكان FilGoal.com قد علم إن بواليا وصل لاتفاق مع الأهلي لإنهاء تعاقده بالتراضي.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com: "والتر بواليا عقد جلسة أمس الأحد مع مسؤولي الأهلي اتفق خلالها على إنهاء تعاقده بالتراضي بين الطرفين".

وأضاف "وذلك بعد تسوية مستحاقته المالية لدى الأهلي".

وانضم والتر بواليا إلى الأهلي في يناير 2021 قادما من الجونة.

وشارك بواليا مع الأهلي في 31 مباراة وخلالهم سجل خمسة أهداف وصنع 4 آخرين.

والتر بواليا الأهلي الوداد
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