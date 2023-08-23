آس: جالاتا سراي ينافس اتحاد جدة على راموس

دخل جالاتا سراي التركي في مفاوضات جادة مع المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس.

وبات راموس لاعبا حرا منذ نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المنصرم.

وبحسب "آس" الإسبانية، فإن جالاتا سراي فتح باب المفاوضات من أجل إقناع راموس بالانضمام إلى صفوفه.

وأوضحت التقارير أن جالاتا سراي ينافس اتحاد جدة الراغب في الحصول على خدمات قائد ريال مدريد السابق.

وأشارت التقارير إلى أن راموس سيحسم قراره النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويبحث اتحاد جدة عن التعاقد مع مدافع مخضرم لتعويض غياب أحمد حجازي المصاب بقطع في الرباط الصليبي.

راموس أسطورة ريال مدريد ومنتخب إسبانيا وصاحب الـ 37 عاما يظل بدون نادي حتى الآن بعد رحيله عن باريس سان جيرمان بنهاية عقده الذي انتهى بنهاية الموسم الماضي.

وشارك راموس مع باريس سان جيرمان في 58 مباراة خلال موسمين سجل خلالهم ستة أهداف.