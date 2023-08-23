للمرة الثانية.. الأهلي يخاطب اتحاد الكرة بشأن السوبر ويستفسر عن البطولات المستحدثة

أرسل النادي الأهلي خطابا جديدا لاتحاد الكرة المصري لكرة القدم يستفسر فيه عن موعد ومكان بطولة السوبر المصري الجديد، كما طلب معرفة البطولات المستحدثة التي سوف يتم إدراجها.

وأعلن النادي الأهلي عن مخاطبة اتحاد الكرة لمعرفة موعد ومكان مباراة السوبر المحلي بين بطل الدوري وبطل كأس مصر يوم 15 أغسطس من قبل. (طالع التفاصيل)

ونشر الأهلي عبر موقعه الرسمي:

أرسل النادي خطابا اليوم للاتحاد المصري لكرة القدم جاء فيه:

"أنه تمت مخاطبة الاتحاد بتاريخ 15- 8- 2023، لمعرفة موعد ومكان إقامة بطولة السوبر المصري التي تقام سنويا من مباراة واحدة بين بطلي الدوري والكأس، ولائحة البطولة، والحقوق التسويقية والجوائز الخاصة بها، وطلب النادي في ذات الخطاب إخطاره بما إذا كانت هناك بطولات مستحدثة سوف يتم إدراجها على أجندة الاتحاد، أو رابطة الأندية، وموعد ومكان إقامتها، إن وجدت، وكذا اللائحة الخاصة بها، لتوفير المعطيات اللازمة للجهاز الفني للأهلي للقيام بترتيباته الإدارية والفنية وتحديد أولويات المشاركة قبل انطلاق الموسم الجديد المزدحم بالمسابقات المحلية والقارية.. لكن الأهلي لم يتلق ردا بهذا الخصوص حتى الآن".

وجدد النادي في خطاب اليوم ضرورة موافاته وبشكل عاجل بالطلبات المشار إليها، خاصةً وأنها تأتي في إطار الحقوق المشروعة للأندية حتى تتمكن من الترتيب والتجهيز للموسم المقبل.

🔴| الأهلي يخاطب اتحاد الكرة للمرة الثانية لمعرفة موعد ومكان السوبر.. ويستفسر عن البطولات المستحدثة pic.twitter.com/jVjlWIcJgj — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) August 23, 2023

وأعلن اتحاد الكرة المصري والشركة المتحدة للرياضة عقد شراكة جديدة مع مجلس أبو ظبي لإقامة كأس السوبر المصري للأبطال بنظام جديد في أبو ظبي ولمدة 4 سنوات مقبلين.

نظام البطولة الجديد سيشهد مشاركة 4 فرق بدلا من فريقين فقط وسيكون نظام المشاركة على النحو التالي:

- بطل الدوري المصري.

- بطل كأس مصر.

- بطل كأس الرابطة المصرية.

- وصيف الدوري المصري.

وفي حال حقق بطل الدوري كأس مصر سيشارك وصيف الكأس.

وفي حال حقق بطل الكأس لقب كأس الرابطة سيشارك وصيف الكأس.

وفي حال تكرار نفس الفرق في البطولات التي تم ذكرها يتم اللجوء لترتيب الدوري المصري وتكون المشاركة حسب الأولوية في جدول الترتيب.

وفقا للنظام الجديد فإن الأهلي وبيراميدز قد حسما المشاركة في النسخة الجديدة من كأس السوبر المصري للأبطال باعتبارهما بطل الدوري ووصيفه.

كما ضمن سيراميكا كليوباترا المشاركة في البطولة باعتباره بطل كأس الرابطة المصرية.

ويتبقى مقعد وحيد فقط سيتحدد بعد نهاية كأس مصر وفي حال وجود أحد الفرق السابقة كبطل ووصيف للبطولة سيشارك الزمالك باعتباره صاحب المركز الثالث في الدوري.