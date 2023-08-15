الأهلي يطلب من اتحاد الكرة تحديد موعد ومكان السوبر المحلي بنظامه القديم

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 - 15:01

كتب : حسام نور الدين

ياسر إبراهيم - صور تتويج الأهلي بكأس السوبر بعد الفوز على بيراميدز

أعلن النادي الأهلي عن مخاطبة اتحاد الكرة لمعرفة موعد ومكان مباراة السوبر المحلي بين بطل الدوري وبطل كأس مصر.

وكشف الأهلي: "أرسل النادي خطابًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه الاستفسار عن موعد ومكان بطولة السوبر المحلي التي تقام سنويًا من مباراة واحدة بين بطل الدوري والكأس".

وأضاف "وزاد الأهلي في استفساره عن لائحة البطولة والحقوق التسويقية والجوائز المالية الخاصة بها. وعما إذا كان هناك تعديلات جديدة قد طرأت على نظام البطولة المعمول به في المواسم الماضية".

أخبار متعلقة:
زد يعلن التعاقد مع ثنائي الأهلي مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول فائدة انتقال شريف إلى الخليج.. وبنود خاصة في التعاقد

وأكمل "جاء ذلك لتوفير كافة المعطيات اللازمة للجهاز الفني للأهلي حتى يقوم بالترتيبات الإدارية والفنية وفق مشاركات الفريق المقررة في الموسم الجديد محليًا وقاريًا".

يأتي ذلك على عكس ما كشفه اتحاد كرة القدم بإلغاء الشكل القديم لبطولة السوبر المصري، واستحداث نظام جديد بإقامة البطولة بمشاركة 4 فرق.

وأعلن اتحاد الكرة المصري والشركة المتحدة للرياضة عقد شراكة جديدة مع مجلس أبو ظبي لإقامة كأس السوبر المصري للأبطال بنظام جديد في أبو ظبي ولمدة 4 سنوات مقبلين.

نظام البطولة الجديد سيشهد مشاركة 4 فرق بدلا من فريقين فقط وسيكون نظام المشاركة على النحو التالي:

- بطل الدوري المصري.

- بطل كأس مصر.

- بطل كأس الرابطة المصرية.

- وصيف الدوري المصري.

وفي حال حقق بطل الدوري كأس مصر سيشارك وصيف الكأس.

وفي حال حقق بطل الكأس لقب كأس الرابطة سيشارك وصيف الكأس.

وفي حال تكرار نفس الفرق في البطولات التي تم ذكرها يتم اللجوء لترتيب الدوري المصري وتكون المشاركة حسب الأولوية في جدول الترتيب.

وفقا للنظام الجديد فإن الأهلي وبيراميدز قد حسما المشاركة في النسخة الجديدة من كأس السوبر المصري للأبطال باعتبارهما بطل الدوري ووصيفه.

كما ضمن سيراميكا كليوباترا المشاركة في البطولة باعتباره بطل كأس الرابطة المصرية.

ويتبقى مقعد وحيد فقط سيتحدد بعد نهاية كأس مصر وفي حال وجود أحد الفرق السابقة كبطل ووصيف للبطولة سيشارك الزمالك باعتباره صاحب المركز الثالث في الدوري.

الأهلي السوبر المصري
نرشح لكم
العائد من الاعتزال.. المقاصة يعلن انتقال "أمو" إلى بيراميدز الثالث من فيوتشر.. بيراميدز يتعاقد مع بوبو زد يعلن التعاقد مع ثنائي الأهلي مباراة فاصلة بين دياموند والمطرية لتحديد مقعد الدرجة الرابعة في عمومية اتحاد الكرة حوار في الجول - طارق مصطفى يكشف ميزة رضا سليم التي يفتقدها الأهلي.. وسبب عدم العمل في مصر خبر في الجول - المصري يتم اتفاقه مع المقاولون لضم الجوهري مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول فائدة انتقال شريف إلى الخليج.. وبنود خاصة في التعاقد مصدر من الأهلي لـ في الجول: لن ننتظر سوزا.. اتفقنا مع مهاجم إفريقي وهذا ما يعوق ضمه
أخر الأخبار
الصفقة الرابعة.. أرسنال يضم دافيد رايا 13 دقيقة | ميركاتو
سكاي: بايرن يستهدف ضم حارس سيتي.. وعقبة أمام الصفقة 24 دقيقة | ميركاتو
مدرب النصر: كنا أبطالا رغم الخسارة أمام الاتفاق 37 دقيقة | السعودية
العائد من الاعتزال.. المقاصة يعلن انتقال "أمو" إلى بيراميدز 49 دقيقة | ميركاتو
سلة - منتخب مصر يشارك في الأسبوع العالمي استعدادا للمونديال 59 دقيقة | كرة سلة
الأهلي يطلب من اتحاد الكرة تحديد موعد ومكان السوبر المحلي بنظامه القديم ساعة | الكرة المصرية
الثالث من فيوتشر.. بيراميدز يتعاقد مع بوبو ساعة | ميركاتو
زد يعلن التعاقد مع ثنائي الأهلي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكاس القطرية: صلاح يوافق على الانتقال إلى اتحاد جدة 2 "ردا على ما أثاره رئيس النادي السابق" بيان من شيكابالا إلى جماهير الزمالك لتوضيح بعض النقاط 3 روي كين لـ صلاح: اجلس واصمت.. رأيت لاعبين أفضل منك يتم استبدالهم 4 تقرير: محمد شريف ينتقل لـ الخليج السعودي