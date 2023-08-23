بعد تسهيل إجراءات استخراج التأشيرة.. الأهلي يشكر سفارة النمسا بالقاهرة

توجه خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي بالشكر إلى سفارة النمسا بالقاهرة على الجهود التي بذلتها خلال الفترة الماضية.

ويأتي ذلك بعد تيسير كافة الإجراءات الخاصة باستخراج تأشيرات السفر لبعثة فريق كرة القدم.

ويخوض الأهلي معسكرا مغلقا في النمسا خلال الفترة من 28 أغسطس الجاري وحتى 6 سبتمبر المقبل.

وأكد بيبو على تقديره الكامل لما قدمته سفارة النمسا من تعاون ومساعده حتى ينتهي فريق الأهلي من كل الإجراءات المطلوبة.

وكان قد توجه بيبو إلى النمسا رفقة سمير عدلي المدير الإداري في رحلة سريعة لمدة 48 ساعة.

وتفقد بيبو معسكر الفريق بداية من فندق الإقامة وملاعب التدريب واطمأن على وسائل الانتقال وكافة الأمور المتعلقة بالمعسكر، لإزالة أي معوقات قد تظهر مبكرا وتوفير الأجواء اللازمة للجهاز الفني واللاعبين.

ويستعد مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي لبدء موسمه الثاني مع المارد الأحمر.

وحقق كولر 5 ألقاب مع الأهلي منذ بداية توليه تدريب الفريق.

البداية كانت بلقب السوبر المصري عن موسم 2020-2021 الذي فاز به على حساب الزمالك.

ثم حقق كولر لقب كأس مصر للموسم قبل الماضي (2021-2022)، بالفوز على بيراميدز في النهائي، ثم كرر الفوز عليه في كأس السوبر عن الموسم ذاته ليحصد ثالث الألقاب.

وفي مايو الماضي توج السويسري مع الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا بالفوز على الوداد المغربي في النهائي.

وأخيرا نال كولر لقبه الخامس بحسم الدوري المصري الممتاز 2022-2023.

وقاد المدرب السويسري الأهلي في 60 مباراة فاز 44 مرة وتعادل في 11 لقاء وهُزم 5 مرات.