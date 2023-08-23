الكشف عن موعد معسكر بيراميدز الإعدادي في تركيا

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 - 14:20

كتب : FilGoal

بيراميدز والأهلي

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز عن موعد المعسكر الخارجي للفريق استعدادا للموسم الجديد.

وقال سعيد في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي: "قررنا إقامة معسكر إعدادي للفريق في مدينة أنطاليا على سواحل تركيا خلال الفترة ما بين 25 أغسطس وحتى 7 سبمتبر المقبل".

وتابع "المعسكر سيكون مثاليا لإعداد الفريق للموسم الجديد إذا سنخوض تدريبات مكثفة خلاله طبقا لبرنامج الإعداد الذي وضعه باتشيكو، وسيتخلله عدد من المباريات الودية مع فرق تركية وجاري الاتفاق على أطرافها".

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FilGoal.com كان قد علم أن بيراميدز قد قرر إقامة معسكره الإعدادي في تركيا

وعاد بيراميدز للتدريبات منذ منتصف شهر أغسطس الحالي استعدادا للموسم الجديد بتدريبات صباحية ومسائية.

وكان بيراميدز قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني خلف الأهلي بطل اللقب.

وسيشارك بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه والبداية من دور الـ 32 والذي سيواجه فيه الفائز من الجيش الرواندي وجادياكا الصومالي.

بيراميدز تركيا
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