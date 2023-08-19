خبر في الجول – بيراميدز يخوض معسكرا إعداديا في تركيا

السبت، 19 أغسطس 2023 - 12:46

كتب : عمرو نبيل

بيراميدز والأهلي

يواصل نادي بيراميدز تحضيراته لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

ويخوض بيراميدز منافسات النسخة المقبلة من دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

وحسبما علم فإن بيراميدز سيخوض معسكرا إعداديا في تركيا تحضيرا لمنافسات الموسم الجديد.

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ووقع اختيار بيراميدز على تركيا بعد المفاضلة بين أكثر من دولة أوروبية على غرار ألمانيا وهولندا.

ويتولى المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو القيادة الفنية لنادي بيراميدز.

وأبرم بيراميدز مجموعة من الصفقات القوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية تحضيرا للموسم الجديد.

وعلم FilGoal.com أن بيراميدز حصل على خدمات محمد عادل "أمو" قادما من مصر للمقاصة لمدة 5 مواسم. وأن الصفقة كلفت النادي 4 ملايين جنيه.

وسيكون محمد عادل سابع صفقات بيراميدز الصيفية بعد كل من محمد رضا "بوبو" ومحمود مرعي ومهند لاشين وسيف جعفر ويوسف أسامة وفيستون ماييلي.

كما أعلن نادي بيراميدز عن تجديد عقد لاعبه المخضرم أحمد فتحي، والذي انتهى بنهاية الموسم الماضي.

بيراميدز الدوري المصري باتشيكو
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