رومانو: المفاوضات بين العربي القطري وفيراتي ستدخل مراحل حاسمة قريبا

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 - 13:17

كتب : FilGoal

ماركو فيراتي - باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ

كشف فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورت عن اقتراب ماركو فيراتي من الانتقال للعربي القطري في خطوة مفاجأة.

وأشار رومانو إلى أن الغربي القطري سيقدم عرضا رسميا لباريس سان جيرمان خلال الفترة المقبلة والمفاوضات ستدخل مرحلة الحسم قريبا.

فيراتي كان قد اتفق مع الهلال السعودي على الانضمام إليه في الصيف الماضي ولكن الاتفاق بين مع باريس سان جيرمان لم يتم.

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وكان سان جيرمان قد جدد عقد فيراتي حتى عام 2026.

وأنهى العربي الدوري القطري الموسم الماضي في المركز الثاني خلف الدحيل.

وفشل العربي في التأهل لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وتعادل الفريق في مباراته الأولى في الدوري القطري مع الشمال بهدف لكل فريق.

ويلعب فيراتي في صفوف سان جيرمان منذ عام 2012 حينما انضم له قادما من صفوف بيسكارا الإيطالي.

وكان فيراتي قريبا من الرحيل عن سان جيرمان في عام 2017 في ظل اهتمام برشلونة بضمه قبل أن ترفض إدراة النادي الفرنسي التفريط فيه.

ماركو فيراتي باريس سان جيرمان العربي القطري
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