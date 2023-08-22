المصائب لا تأتي فرادى.. ماونت يغيب حتى منتصف شهر سبتمبر

لا تأتي المصائب فرادى على مانشستر يونايتد فبعدما كان يأمل في إقناع الجميع بإعادة ماسون جرينوود للفريق تلقى نبأ إصابة لاعبه ماسون ماونت.

ماسون ماونت النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وأوضح الموقع الرسمي ليونايتد اليوم الثلاثاء أن ماونت تعرض للإصابة خلال لقاء توتنام الذي أقيم السبت الماضي في ثاني جولات الدوري الإنجليزي.

وأشار بيان يونايتد إلى أن اللاعب الإنجليزي سيغيب حتى التوقف الدولي في شهر سبتمبر المقبل.

وانضم ماونت إلى يونايتد قادما من تشيلسي في الانتقالات الصيفية الجارية مقابل 60 مليون يورو وفقا لما ذكرته التقاري.

وبدأ ماونت مباراتي يونايتد في الدوري الإنجليزي ضد ولفرهامبتون وتوتنام.

وفاز يونايتد بهدف دون رد على ولفرهامبتون فيما هُزم من توتنام بهدفين مقابل لا شيء.