التصويت المجهول يختار ماركينيوس قائدا لسان جيرمان

اختير ماركينيوس قائدا لباريس سان جيرمان خلال الموسم الجاري بعد تصويت جرى بين لاعبي الفريق.

ماركينيوس النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وأوضحت صحيفة "ليكيب" الفرنسية في تقرير لها اليوم الثلاثاء أن هناك تصويت مجهول جرى بين لاعبي الفريق الفرنسي لاختيار قائد الفريق.

وبناء عليه اختير ماركينيوس لموسم ثاني على التوالي.

وكان اللاعب البرازيلي ارتدى شارة قيادة الفريق في ثاني جولات الدوري الفرنسي ضد تولوز.

فيما ارتدى دانيلو بيريرا شارة القيادة في الجولة الأولى ضد لوريان.

ويلعب ماركينيوس مع سان جيرمان منذ عام 2013 بعد انضمامه للفريق قادما من روما.

وخاض صاحب الـ29 عاما 409 مباراة مع سان جيرمان سجل خلالهم 38 هدفا وصنع 10 آخرين.