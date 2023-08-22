انتهت أبطال آسيا - النصر (4) - (2) شباب أهلي دبي.. ريمونتادا قاتلة

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 - 20:29

كتب : FilGoal

النصر وشباب أهلي دبي

يستضيف النصر منافسه شباب الأهلي دبي في مباراة الملحق الفاصلة المؤهلة إلى دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

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نهاية المباراة

ق90+6 بروزوفيتش يسجل الهدف الرابع لنادي النصر من تسديدة قوية

ق90+5 هدف قاتل لنادي النصر برأسية متقنة من تاليسكا بعد رأسية متقنة

ق87 سلطان الغنام يسجل هدف التعادل في الوقت القاتل بضربة رأسية متقنة

ق81 محاولات مكثفة من النصر بحثا عن تسجيل هدف التعادل.

ق60 تسديدة قوية من جيسلان كونان يمنعها القائم من السكون في شباك شباب الأهلي دبي.

ق46 يحيى الغساني يسجل الهدف الثاني لنادي شباب الأهلي دبي بعد انفراد تام.

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق44 رونالدو يطالب بالحصول على ركلة جزاء بعد لمس الكرة يد مدافع شباب الأهلي دبي

ق25 تسديدة قوية من رونالدو يتصدى لها ماجد ناصر حارس مرمى شباب الأهلي دبي

ق18 يحيى الغساني يسجل هدف التعادل لنادي شباب الأهلي دبي الإماراتي بعد جملة فنية رائعة.

ق11 أندرسون تاليسكا يسجل الهدف الأول من ضربة رأسية.

انطلاق المباراة

دوري أبطال آسيا نادي النصر السعودي
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