قبول استئناف ليفربول على طرد ماك أليستر ضد بورنموث
الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 - 20:23
كتب : FilGoal
أعلن ليفربول اليوم الثلاثاء قبول استئنافه على قرار طرد لاعبه أليكسيس ماك أليستر ضد بورنموث وإيقافه لثلاث مباريات.
أليكسيس ماك أليستر
النادي : ليفربول
وكان اللاعب الأرجنتيني تعرض للطرد في الشوط الثاني عقب تدخل على ريان كريستي.
وأعلن يورجن كلوب المدير الفني للفريق نية ناديه الاستئناف على القرار والذي سيعرض لاعبه للإيقاف لثلاث مباريات بسبب طرده بشكل مباشر.
ونجح ليفربول بالفعل في استئنافه وبالتالي أصبح ماك أليستر متاحا للمشاركة ضد نيوكاسل الأحد المقبل في ملعب سانت جيمس بارك في ثالث جولات الدوري الإنجليزي.
وحصد ليفربول أربع نقاط من أول مباراتين خاضهما في الدوري بعدما تعادل في اللقاء الأول مع تشيلسي ثم انتصر على بورنموث.
أما نيوكاسل ففاز على أستون فيلا وهُزم من مانشستر سيتي.
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