أثليتك: مانشستر يونايتد يفكر في ضم حارس فنربخشة.. وشرطان لإتمام الصفقة

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 - 19:14

كتب : FilGoal

ألتاي بايندير - فنربخشة

يفكر مانشستر يونايتد في ضم ألتاي بايندير حارس مرمى فنربخشة خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ألتاي بايندير

النادي : فنرباهتشة

فنرباهتشة

ووفقا لما ذكرته شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها اليوم الثلاثاء أن يونايتد ظل يلاحق الحارس التركي لبعض الوقت.

لكن الفريق الإنجليزي يرغب في خضوع الحارس لفحوصات طبية لسابق معاناته من إصابة في الظهر ليقرر إن كان سيتعاقد معه أم لا.

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وأوضح التقرير أن الحارس يخضع للفحوصات الطبية حاليا في اليونان وحال الموافقة على إتمام الصفقة فستكلف النادي الإنجليزي 5 ملايين يورو.

لكن شرط آخر لإتمام الصفقة هو رحيل حارس مرمى الفريق دين هندرسون.

ولعب بايندير مع فنربخشة 40 مباراة الموسم الماضي وخاض خمس مباريات دولية مع منتخب تركيا.

وإجمالا خاض الحارس صاحب الـ25 عاما 145 مباراة مع فنربخشة استقبل خلالهم 162 هدفا وحافظ على نظافة شباكه 44 مرة.

فنربخشة ألتاي بايندير
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