قراران من لجنة الحكام الإنجليزية بشأن حكم الساحة والفيديو في مباراة توتنام ويونايتد

قررت لجنة الحكام الإنجليزية استبعاد مايكل أوليفر من إدارة أي مباراة في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

كما تم تكليف حكم الفيديو في مباراة توتنام ومانشستر يونايتد كريج باوسون بتولي مهمة الحكم الرابع في لقاء نيوكاسل وليفربول.

وكان أثير جدلا كبيرا حول قرارات الحكمين خلال تواجدهما في مباراة توتنام ويونايتد والتي انتهت بفوز الأول بهدفين دون رد.

إذ أنه خلال المباراة طلب يونايتد الحصول على ركلة جزاء بداعي لمسة يد على كريستيان روميرو.

لكن الحكم ونظيره في تقنية الفيديو قررا عدم وجود أي مخالفة.

وبدأ الموسم الإنجليزي بجدل كبير بعدما شهدت كذلك مباراة أخرى لمانشستر يونايتد في الجولة الأولى ضد ولفرهامبتون قرارا من الحكم سيمون هوبر بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح الأخير بعد تدخل قوي من أندري اونانا حارس المرمى على ساسا كالادزيتش.

وقدمت لجنة الحكام اعتذارا آنذاك لنادي ولفرهامبتون بعد خطأ الحكم في عدم احتساب ركلة جزاء لصالحه.