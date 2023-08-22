مدرب الخليج يجهز محمد شريف لمواجهة الاتفاق

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 - 16:32

كتب : FilGoal

محمد شريف - الخليج

يستعد محمد شريف مهاجم الخليج لخوض أول مباراة له مع الفريق بعد انضمامه قبل أيام، وذلك بعدما تم تجهيزه.

ويحل الخليج ضيفا على الاتفاق في الجولة الثالثة للدوري السعودي يوم الخميس.

وذكرت جريدة اليوم السعودية أن البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب الخليج عمل على تجهيز محمد شريف خلال الأيام الماضية حتى يكون لائقا لمواجهة الاتفاق.

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وأوضح التقرير أنه من المتوقع حضور الجماهير المصرية في مدرجات الخليج لدعم محمد شريف في ظهوره الأول مع الدانة.

ويتطلع الخليج لتحقيق فوزه الأول في الدوري هذا الموسم بعدما خسر أول جولتين أمام الفيحاء والأهلي على الترتيب بالنتيجة نفسها (3-1).

لكنه يصطدم بالاتفاق الذي فاز بأول مباراتين تحت قيادة مدربه ستيفن جيرارد.

شريف وصل إلى السعودية صباح الأربعاء الماضي، ولم يتواجد في قائمة فريقه التي واجهت أهلي جدة يوم الخميس.

بعدها أوضح بيدرو إيمانويل المدير الفني لـ الخليج السعودي سبب عدم إشراك محمد شريف لاعب الفريق الجديد في مواجهة أهلي جدة خلال الجولة الثانية من المسابقة.

ولم يتواجد شريف في قائمة الفريق للمباراة بعد انتقاله قادما من الأهلي.

وخسر الخليج اللقاء بنتيجة 3-1 في مباراة شهدت تسجيل رياض محرز لهدفه الأول بقميص قلعة الكؤوس. (طالع التفاصيل)

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط تصريحات إيمانويل والذي صرّح قائلا: "اللاعب وصل قبل ساعات من المباراة، ولو حضر حتى على مقاعد البدلاء سيكون دوره التشجيع لأنه غير جاهز للمشاركة".

وأكمل "نحن نعمل لبناء فريق، ولدينا 5 أجانب استقطبناهم خلال فترة الصيف، ويحتاجون إلى الوقت من أجل الوصول إلى تشكيلة مثالية".

وأضاف "أنا محبط من المباراة كنت أريد الفوز بالثلاث نقاط، ولكن مع الآسف استقبلنا أهداف وخسرنا النتيجة".

ويتذيل الخليج ترتيب الدوري بدون نقاط من مباراتين بعدما خسر في الجولة الأولى من الفيحاء.

محمد شريف الخليج الاتفاق
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