إلى الصدارة مؤقتا.. الأهلي يسقط الخليج في الدوري السعودي بثلاثية

الخميس، 17 أغسطس 2023 - 23:31

كتب : FilGoal

رياض محرز

فاز أهلي جدة على منافسه الخليج اليوم الخميس في ثاني جولات الدوري السعودي بثلاثة أهداف لهدف.

وأقيمت المباراة في ملعب الأمير محمد بن فهد معقل الخليج.

وغاب محمد شريف الوافد الجديد على صفوف نادي الخليج عن المباراة.

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افتتح روجر إيبانيز أهداف المباراة في الدقيقة التاسعة للأهلي.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل رياض محرز هدفه الأول في الدوري السعودي في ثاني مباراة له يخوضها مع الأهلي بعد انضمامه إليه قادما من مانشستر سيتي.

وقلص منصور حمزي النتيجة بهدف أول للخليج في الدقيقة 58.

وآمن سميحان النابت انتصار الأهلي بهدف ثالث في الدقيقة 11 من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

بتلك النتيجة وصل الأهلي للنقطة السادسة ليتصدر الترتيب مؤقتا.

فيما قبع الخليج في المركز الأخير بدون أي نقطة بعد هزيمته في أول جولتين من المسابقة.

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