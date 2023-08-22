بيرسي تاو ضمن قائمة جنوب إفريقيا لمعسكر شهر سبتمبر
الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 - 16:05
كتب : FilGoal
أعلن هوجو بروس مدرب منتخب جنوب إفريقيا قائمة فريقه الأولىة التي ستخوض معسكر التوقف الدولي في شهر سبتمبر المقبل.
بيرسي تاو
النادي : الأهلي
وشهدت القائمة تواجد بيرسي تاو لاعب الأهلي.
ومن المتوقع أن تتقلص القائمة خلال الأيام المقبلة قبل بدء المباريات.
ويلعب منتخب جنوب إفريقيا وديتين خلال شهر سبتمبر ضد كل من ناميبيا والكونغو الديموقراطية.
وشارك تاو في 36 مباراة دولية بقميص جنوب إفريقيا وخلالهم سجل 13 هدفا وصنع 5 آخرين.
وضمن منتخب جنوب إفريقيا التأهل لكأس الأمم الإفريقية 2023 والتي ستقام في كوت ديفوار خلال شهر يناير المقبل بعد تصدر المجموعة التي جمعته مع المغرب وليبيريا.
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