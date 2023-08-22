جراحة عاجلة لـ جوارديولا في الظهر.. ومانشستر سيتي يعلن بديله المؤقت

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 - 15:28

كتب : FilGoal

جوسيب جوارديولا

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خضوع جوسيب جوارديولا المدير الفني للفريق لعملية جراحية في الظهر.

وكشف مانشستر سيتي أن جوارديولا خضع للجراحة اليوم الثلاثاء، من أجل علاج مشاكل روتينية في الظهر.

وتمنى مانشستر سيتي الشفاء لجوارديولا وعودته سريعا لاستكمال مهمته مع الفريق.

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وخضع جوارديولا للجراحة في برشلونة على يد الطبيبة ميريا إيلوكا، وسيقضي المدرب فترة التأهيل في برشلونة أيضا.

وفي غياب جوارديولا سيشرف على تدريب الفريق مساعده خوانما ليلو وسيتولى قيادة الفريق لحين عودة بيب عقب فترة التوقف الدولي.

خوانما ليلو مساعد جوارديولا سيتولى تدريب مانشستر سيتي بشكل رسمي إلى ما بعد نهاية فترة التوقف الدولي المقبلة لحين شفاء بيب وتعافيه من الجراحة في الظهر.

وبذلك سيقود خوانما ليلو مانشستر سيتي أمام كل من شيفيلد يونايتد وفولام.

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