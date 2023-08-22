أرتيتا: جابريال ليس للبيع.. وغيابه ليس بسبب العروض

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 - 14:27

كتب : FilGoal

جابريال مدافع أرسنال

حسم ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال موقف مدافع الفريق جابريال من الرحيل عن المدفعجية.

وقال أرتيتا عقب مباراة كريستال بالاس أمس في الدوري الإنجليزي: "جابريال ليس للبيع"، وذلك ردا على سؤال أحد الصحفيين عن العروض المقدمة للمدافع البرازيلي.

وأضاف أرتيتا "لا شيء على الإطلاق، والأمر فقط يتعلق بالمباريات التي كنا نتوقعها، ثق بي، جابريل سيلعب الكثير من المباريات".

وبدأ جابريال الموسم مع أرسنال على مقاعد البدلاء ولم يشارك إلا في دقائق قليلة أمام نوتنجهام فورست في الجولة الأولى.

وشارك في الشوط الثاني أمام كريستال بالاس بعد تعرض الياباني تومياسو للطرد.

ونجح أرسنال في تحقيق الفوز خارج ملعبه على كريستال بالاس بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي بملعب سيلهريست بارك.

جابريال أرسنال الدوري الإنجليزي
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