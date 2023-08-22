نيوكاسل يتعاقد مع لويس هال من تشيلسي

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 - 13:27

كتب : FilGoal

أليكساندر أرنولد و لويس هال × ليفربول - تشيلسي

أعلن نادي نيوكاسل تعاقده مع لويس هال ظهير أيسر تشيلسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

لويس هال

النادي : نيوكاسل يونايتد

نيوكاسل يونايتد
تشيلسي

وأشار نيوكاسل إلى أن عقد هال يشمل بند إلزامية الشراء بنهاية الموسم.

وسيرتدي اللاعب الإنجليزي صاحب الـ 18 عاما القميص رقم 20 مع نيوكاسل.

أخبار متعلقة:
الكشف عن قرعة النسخة الأولى من دوري المحترفين ريكورد: سيتي نجح في تمديد عقد برناردو سيلفا إلى 2026 تقرير: بسبب يورو 2024.. ليفربول يسعى لضم كالفين فيليبس سكاي: دوكو يصل إنجلترا الثلاثاء للخضوع للكشف الطبي مع سيتي

وفقا لفابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي فإن بند إلزامية الشراء سيكلف نيوكاسل 35 مليون يورو وسيتم تفعيله يوم 24 يونيو المقبل.

الشاب الإنجليزي صعد للمرة الأولى من قطاع الناشئين بتشيلسي في بداية الموسم الماضي لتعويض إصابة بن تشيلويل.

وشارك هال مع الفريق الأول بتشيلسي في 12 مباراة وصنع هلالهم هدفا وحيد.

وأصبح هال خامس صفقات نيوكاسل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد التعاقد مع ساندرو تونالي وهارفي بارنس وتينو ليفارمينتو ويانكوبا مينتو.

لويس هال نيوكاسل تشيلسي
نرشح لكم
ريكورد: سيتي نجح في تمديد عقد برناردو سيلفا إلى 2026 تقرير: بسبب يورو 2024.. ليفربول يسعى لضم كالفين فيليبس تمت.. الحارس دوردي بيتروفيتش إلى تشيلسي تشيلسي يعلن خضوع لاعبه لعملية جراحية أرسنال بـ10 لاعبين يفوز بصعوبة على كريستال بالاس توك سبورت: ليست النهاية لطريد مانشستر.. مورينيو يريد ضم جرينوود انتهت الدوري الإنجليزي - كريستال بالاس (0)-(1) أرسنال.. فوز المدفعجية تشكيل أرسنال - ساكا أساسي أمام كريستال بالاس.. واستمرار جابرييل على دكة البدلاء
أخر الأخبار
خبر في الجول - بدء إجراءات تسليم نادي الزمالك للجنة الثلاثية برئاسة حسن موسى 6 دقيقة | الكرة المصرية
صن: جرينوود على رادار الاتفاق وأندية سعودية أخرى 7 دقيقة | ميركاتو
نيوكاسل يتعاقد مع لويس هال من تشيلسي 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الكشف عن قرعة النسخة الأولى من دوري المحترفين 51 دقيقة | الكرة المصرية
ريكورد: سيتي نجح في تمديد عقد برناردو سيلفا إلى 2026 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: بسبب يورو 2024.. ليفربول يسعى لضم كالفين فيليبس ساعة | الدوري الإنجليزي
سكاي: دوكو يصل إنجلترا الثلاثاء للخضوع للكشف الطبي مع سيتي ساعة | ميركاتو
تمت.. الحارس دوردي بيتروفيتش إلى تشيلسي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رومانو يكشف موقف صلاح من الانتقال إلى الدوري السعودي 2 في الجول يكشف - من يدير الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة 3 تقرير سعودي: الاتحاد يقرر فسخ تعاقد حجازي لسببين 4 الزمالك يعلن رفض عرض الشباب السعودي لشراء زيزو.. وما حدث مع والد اللاعب