نيوكاسل يتعاقد مع لويس هال من تشيلسي
الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 - 13:27
كتب : FilGoal
أعلن نادي نيوكاسل تعاقده مع لويس هال ظهير أيسر تشيلسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
لويس هال
النادي : نيوكاسل يونايتد
وأشار نيوكاسل إلى أن عقد هال يشمل بند إلزامية الشراء بنهاية الموسم.
وسيرتدي اللاعب الإنجليزي صاحب الـ 18 عاما القميص رقم 20 مع نيوكاسل.
وفقا لفابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي فإن بند إلزامية الشراء سيكلف نيوكاسل 35 مليون يورو وسيتم تفعيله يوم 24 يونيو المقبل.
الشاب الإنجليزي صعد للمرة الأولى من قطاع الناشئين بتشيلسي في بداية الموسم الماضي لتعويض إصابة بن تشيلويل.
وشارك هال مع الفريق الأول بتشيلسي في 12 مباراة وصنع هلالهم هدفا وحيد.
وأصبح هال خامس صفقات نيوكاسل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد التعاقد مع ساندرو تونالي وهارفي بارنس وتينو ليفارمينتو ويانكوبا مينتو.
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