ريكورد: سيتي نجح في تمديد عقد برناردو سيلفا إلى 2026

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 - 12:39

كتب : FilGoal

برناردو سيلفا يحتفل بهدفه ضد بايرن

أفادت جريدة ريكورد البرتغالي بأن مانشستر سيتي نجح في تمديد عقد نجمه برناردو سيلفا، بعد صيف ملئ بالإثارة حوله.

وأوضح التقرير أن سيلفا مدد عقده إلى صيف 2026.

ومن المتوقع أن يعلن النادي تمديد عقد النجم البرتغالي يوم الثلاثاء.

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وكان بيب جوارديولا مدرب سيتي قد رد على سؤال عن مستقبل كايل ووكر وبيرناردو سيلفا بقوله "إنهما لاعبان في غاية الأهمية لنا وسأفعل كل شيء ليستمرا معنا، نريد بقاء اللاعبين لأنهما يرغبان في الاستمرار".

وأضاف "استبدالهما سيكون في غاية الصعوبة، عندما تفوز بالثلاثية فالبعض يعتقد أن المهمة تمت ويريد خوض تجربة جديدة".

وسعى باريس سان جيرمان وبرشلونة والهلال السعودي للتعاقد مع برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وفقا للعديد من التقارير.

تبقي موسم واحد فقط في عقد برناردو مع مانشستر سيتي جعل فكرة خروجه مطروحة.

سيلفا قدم موسما تاريخيا مع مانشتر سيتي بعد الفوز بالثلاثية (دوري أبطال أوروبا والدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي).

صاحب الـ 28 عاما شارك مع مانشستر سيتي خلال الموسم المنصرم في 55 مباراة وتمكن من تسجيل 7 أهداف وصناعة 8 آخرين.

بينما لعب أمام بيرنلي في الجولة الأولى من الموسم الجديد، وغاب عن لقاء نيوكاسل يونايتد بسبب الإصابة.

برناردو سبق له اللعب في الدوري الفرنسي من قبل مع موناكو وأسهم في تتويجه باللقب قبل الانضمام إلى مانشستر سيتي.

برناردو سيلفا مانشستر سيتي
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