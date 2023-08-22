تقرير: بسبب يورو 2024.. ليفربول يسعى لضم كالفين فيليبس

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 - 12:08

كتب : FilGoal

مانشستر ستيي - كالفين فيليبس

دخل كالفين فيليبس لاعب وسط مانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا دائرة اهتمامات ليفربول الذي يرغب في التعاقد معه خلال الصيف الجاري.

وذكرت صحيفة "توك سبورت" الإنجليزية أن ليفربول يسعى لضم كالفين فيليبس من مانشستر سيتي لدعم خط وسطه بعدما فشل في التعاقد مع الثنائي موسيس كايسيدو وروميو لافيا.

وسيحاول ليفربول استغلال خروج كالفين فيليبس من حسابات جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي من أجل محاولة التعاقد معه.

ولا يشارك فيليبس مع مانشستر سيتي كثيرا في ظل تألق الإسباني رودري، وأيضا بعد التعاقد مع لاعب الوسط الكرواتي ماتيو كوفاسيتش من تشيلسي.

وفي حالة استمرار عدم مشاركة فيليبس مع مانشستر سيتي سيفقد مكانه في قائمة إنجلترا التي ستشارك في كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 الصيف المقبل في ألمانيا.

ويرى ليفربول أن كالفين فيليبس إذا أراد المشاركة في يورو 2024 فعليه اللعب في الدوري الإنجليزي وهذا ما سيتوفر له في حالة انضمامه لصفوف الأحمر.

ليفربول تعاقد هذا الصيف مع 3 لاعبين في خط الوسط وهم المجري دومينيك سوبوسلاي من لايبزج الألماني، والأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر من برايتون، والياباني واتارو إندو من شتوتجارت الألماني.

بينما رحل منه القائد جوردان هيندرسون وانضم لصفوف الإتفاق السعودي، والبرازيلي فابينيو وانضم إلى أهلي جدة السعودي. بالإضافة إلى نابي كيتا وتشامبرلين.

كالفين فيليبس البالغ من العمر 25 عاما انضم لصفوف مانشستر سيتي في الصيف الماضي قادما من ليدز يونايتد مقابل 49 مليون جنيه إسترليني.

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