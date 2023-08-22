تمت.. الحارس دوردي بيتروفيتش إلى تشيلسي

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 - 11:44

كتب : FilGoal

دودري بيتروفيتش

أتم نادي تشيلسي الاتفاق مع نيو إنجلاند الأمريكي لضم حارس مرماه الصربي دودري بيتروفيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات لدى شبكة سكاي سبورتس، أن تشيلسي اتفق على ضم حارس المرمى الصربي.

وسيوقع الحارس على عقود انضمامه لتشيلسي بشكل رسمي غدا الأربعاء، ولمدة 7 مواسم مقبلة وحتى عام 2030.

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بالإضافة إلى عام آخر كخيار بين اللاعب وتشيلسي.

وتبلغ قيمة الصفقة 17.5 مليون دولار، بالإضافة إلى 2.2 مليون دولار كإضافات.

بعدها سيعلن تشيلسي عن الصفقة بشكل رسمي.

دوردي بيتروفيتش يبلغ من العمر 23 عاما وبدأ مسيرته في الدوري الصربي قبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة في الموسم الماضي.

كما لعب مباراتين فقط مع منتخب صربيا.

يأتي التعاقد مع بيتروفيتش بعد أن تمت متابعته من قبل فريق الكشافين لنادي تشيلسي لدعم مركز حراسة المرمى.

تشيلسي تعاقد قبل أسابيع مع روبيرت سانشيز حارس مرمى برايتون السابق ليكون الحارس الأساسي للفريق الأزرق.

ورحل منه السنغالي إدوارد ميندي وانضم لصفوف أهلي جدة السعودي.

كذلك رحل الإسباني كيبا أريزابالاجا وانضم لصفوف ريال مدريد على سبيل الإعارة لمدة موسم.

تشيلسي دودري بيتروفيتش الدوري الإنجليزي
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