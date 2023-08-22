تشيلسي يعلن خضوع لاعبه لعملية جراحية
الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 - 11:18
كتب : FilGoal
أوضح نادي تشيلسي أن لاعبه كارني تشوكويمكا خضع لعملية جراحية في الركبة.
وأصيب كارني خلال لقاء الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.
وذكر تشيلسي في بيان: "كارني تشوكويمكا خضع لعملية جراحية ناجحة في الركبة اليسرى بعد إصابته في لقاء وست هام يونايتد".
وأضاف البيان "اللاعب بدأ مرحلة العلاج".
وتابع البيان "سيعمل تشوكويمكا مع الفريق الطبي بالنادي على إعادة تأهيله".
وأشارت تقارير عديدة إلى أن فترة غياب اللاعب ستمتد إلى شهر ونصف.
كارني انضم إلى تشيلسي في الصيف الماضي قادما من أستون فيلا.
وشارك بشكل أساسي أمام ليفربول في لقاء الجولة الافتتاحية، كما سجل هدفا لتشيلسي ضد وست هام يونايتد في مباراة الجولة الثانية.
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