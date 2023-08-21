أرسنال بـ10 لاعبين يفوز بصعوبة على كريستال بالاس

الإثنين، 21 أغسطس 2023 - 23:55

كتب : FilGoal

مارتن أوديجارد - هدف أرسنال في كريستال بالاس

نجح أرسنال في تحقيق الفوز خارج ملعبه على كريستال بالاس بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي بملعب سيلهريست بارك.

ورفع أرسنال رصيده إلى النقطة 6 بالتساوي مع مانشستر سيتي وبرايتون.

وتجمد رصيد كريستال بالاس عند 3 نقاط.

هدف فوز أرسنال سجله القائد مارتن أوديجارد.

وصف المباراة

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ظهر كريستال بالاس بنشاط هجومي في بداية المباراة وانطلق جوردان أيو من ناحية اليمين وأرسل عرضية خطيرة أبعدها آرون رامسديل حارس مرمى أرسنال.

بعدها سيطر أرسنال على مجريات اللعب وكاد إيدي نكيتياه أن يسجل الهدف الأول في الدقيقة 29 بعد توغل داخل منطقة الجزاء وتسديدة أرضية اصطدمت في القائم.

ومن جديد أهدر نكيتياه فرصة الهدف على أرسنال بعدما انفرد بالمرمى وحاول وضع الكرة من أعلى الحارس إلا إنها ذهبت بعيدا.

وسدد مارتن أوديجارد كرة قوية تصدى لها الحارس جونستون وأبعدها إلى ركنية.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

في بداية الشوط الثاني كان أرسنال أكثر خطورة ونجح في الحصول على ركلة جزاء بعد عرقلة نكيتياه من قبل حارس المرمى في الدقيقة 52.

وتقدم أوديجارد لتسديد الكرة وسجل منها هدف فوز أرسنال في الدقيقة 53.

وتلقى أرسنال ضربة قوية بعدما حصل مدافعه الياباني تومياسو على الطرد في الدقيقة 67 لحصوله على الإنذار الثاني.

وعقب الطرد أجرى ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال التبديل الأول بنزول المدافع جابريال بدلا من مارتينيلي.

واستمرت محاولات كريستال بالاس لتحقيق التعادل في الدقائق المتبقية لكن دون جدوى ليفوز أرسنال.

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