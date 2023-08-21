انتهت الدوري الإنجليزي - كريستال بالاس (0)-(1) أرسنال.. فوز المدفعجية

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كريستال بالاس ضد أرسنال في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بفوز أرسنال بهدف دون رد

ق 70: نزول جابريال بدلا من مارتينلي

ق 67: طرد تومياسو بعد حصوله على الإنذار الثاني

ق 66: فرصة خطيرة من هافرتز

ق 53: جوووول أوديجارد

ق 52: ركلة جزاء

ق 42: تسديدة قوية من أوديجارد والحارس يتصدى لها

ق 35: نكيتياه يهدر من جديد

ق 29: القائم يمنع الأول من نكيتياه

ق 8: خطورة من أصحاب الأرض بعد عرضية من أيو

انطلاق المباراة