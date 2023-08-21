تشكيل أرسنال - ساكا أساسي أمام كريستال بالاس.. واستمرار جابرييل على دكة البدلاء

الإثنين، 21 أغسطس 2023 - 21:10

كتب : FilGoal

أرسنال ونوتينجهام

يبدأ بوكايو ساكا جناح أرسنال في التشكيل الأساسي للفريق أمام كريستال بالاس في ختام منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

ويستمر المدافع البرازيلي جابرييل ماجاليس على دكة البدلاء للمباراة الثانية على التوالي.

وكان أرسنال قد تغلب على نوتنجهام فورست بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الافتتاحية.

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وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: أرون رامسديل

الدفاع: ويليام ساليبا - بن وايت - توماس بارتي - تاكيهيرو تومياسو

الوسط: مارتن أوديجارد - كاي هافرتز - ديكلان رايز

الهجوم: بوكايو ساكا - جابرييل مارتينلي - إدي نكيتاه

دكة البدلاء: دافيد رايا - جابرييل ماجاليس - ياكوب كيور - أولكسندر زينشينكو - سميث رو - جورجينو - فابيو فيريرا - لياندرو تروسارد - ريس نيلسون.

بينما كريستال بالاس كان قد فاز في الجولة الافتتاحية على شيفلد يونايتد بهدف دون مقابل.

ولم يحقق العلامة الكاملة عقب مرور جولتين سوى مانشستر سيتي وبرايتون.

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