إيكو: ليفربول يتقدم باستئناف ضد طرد ماك أليستر أمام بورنموث

قرر ليفربول الاستئناف ضد البطاقة الحمراء التي تلقاها أليكسيس ماك أليستر في مباراة بورنموث يوم السبت، حسب جريدة ليفربول إيكو.

الطرد المباشر الذي تلقاه الدولي الأرجنتيني سيبعده عن 3 مباريات وفقا للوائح.

وذكرت جريدة ليفربول إيكو أن ليفربول أخطر اتحاد الكرة الإنجليزي بعزمه الاستئناف ضد بطاقة أليكسيس ماك أليستر الحمراء أمام بورنموث.

وأوضح التقرير أن ليفربول اختار السير في طريق الاستئناف ضد القرار، ومحاولة إثبات أن لاعبه لم يستحق الطرد المباشر.

وسيقدم ليفربول أدلة داعمة على أمل إلغاء إيقاف بطل العالم 2022 لـ3 مباريات أو تقليص عقوبة السلوك العنيف أو اللعب السيء الخطير.

ولن يتمكن ليفربول من الاستفادة بخدمات ماك أليستر في مباريات نيوكاسل يونايتد وأستون فيلا وولفرهامبتون.

وكان يورجن كلوب مدرب ليفربول قد علق على الواقعة قائلا: "شاهدت طرد ماك أليستر وبالتأكيد يجب أن نتحدث عنه".

وأضاف "أنا أفهم بنسبة 100% أن الحكم يعود إلى القانون في مثل هذه الحالات، ولكن عندما تشاهد اللعبة مرة أخرى فهو مجرد لمس خاطئ للكرة ثم ضرب قدم الخصم دون تعمد".

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