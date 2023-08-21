مصدر من كاف لـ في الجول: نواجه صعوبة في تحديد موعد ومكان كأس السوبر الإفريقي

كشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن عدم تحديد موعد مباراة كأس السوبر الإفريقي حتى الآن أو مكان إقامتها.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "نواجه صعوبة حاليا في تحديد موعد ومكان إقامة مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة".

وواصل "تلقينا استفسارا من الاتحاد المصري بالفعل حول الموعد ولكن حتى الآن لم نحدد أي شيء".

وشدد "كنا ننوي إقامة المباراة خلال الفترة ما بين 15 إلى 30 سبتمبر المقبل لكن لم يتم الاستقرار على مكان إقامتها في ظل عدم وضوح العروض المقدمة لاستضافة المباراة".

وأتم "الأقرب حتى الآن أن يتم تأجيلها لما بعد سبتمبر لحين الاستقرار على كافة الأمور التنظيمية".

وسيشارك الأهلي في السوبر بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا في على حساب الوداد، بينما يشارك اتحاد العاصمة بصفته بطل كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب يانج أفريكانز.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر بدء الدوري المصري للموسم الجديد في منتصف شهر سبتمبر المقبل.