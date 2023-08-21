رومانو: مانشستر سيتي في محادثات متقدمة لضم جيريمي دوكو

اقترب مانشستر سيتي من حسم صفقة جديدة لتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفقا لفابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورتس فإن مانشستر سيتي في محادثات متقدمة مع نادي رين الفرنسي لضم لاعبه جيريمي دوكو.

الصفقة ستكلف مانشستر سيتي من 55 إلى 60 مليون يورو حسب المحادثات الجارية ونجح الفريق الإنجليزي بالفعل في الاتفاق على البنود الشخصية مع اللاعب البلجيكي.

وست هام كان قد دخل أيضا في الصفقة خلال اليومين الماضيين ولكن مانشستر سيتي واثق من إتمام الصفقة خلال الأسبوع الحالي.

ويلعب دوكو مع رين منذ 2020 بعد أن انتقل إليه قادما من أندرلخت.

صاحب الـ 21 عاما يلعب في مركز الجناح الأيمن وشارك خلال الموسم الماضي مع رين في 35 مباراة ونجح في تسجيل سبعة أهداف وصناعة 4.

وقد يكون دوكو هو الصفقة الثالثة لمانشستر سيتي بعد التعاقد مع ماتيو كوفاسيتش ويوشكو جفارديول.

ونجح مانشستر سيتي من تحقيق الثلاثية في الموسم الماضي بالفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وبدأ الفريق الموسم الحالي بالتتويج بلقب كأس السوبر الأوروبي على حساب إشبيلية، بينما خسر لقب كأس الدرع الخيرية لصالح أرسنال.