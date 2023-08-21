لوسيل يستضيف افتتاح ونهائي كأس آسيا 2023

ذكر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا 2023 التي تقام في قطر أن ملعب لوسيل سيحتضن افتتاح ونهائي المسابقة.

وكان من المفترض أن يقام لقاء الافتتاح بين قطر ولبنان على ملعب البيت، قبل أن يتقرر إقامته على ملعب لوسيل.

كما تم تعديل موعد مباراة الافتتاح إلى السابعة بتوقيت قطر يوم 12 يناير 2024.

وتعديل موعد مباراة قطر وطاجيكستان إلى الخامسة والنصف يوم 17 من يناير، إذ كان من المفترض أن تقام في الثامنة والنصف.

ويستضيف ملعب لوسيل نهائي كأس آسيا يوم السبت 10 فبراير 2024 في السادسة بالتوقيت المحلي.

جدير بالذكر أن ملعب لوسيل احتضن نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا.

وأعلن الاتحاد الآسيوي في أكتوبر 2022 استضافة قطر للبطولة بعد منافسة مع دول كوريا الجنوبية وإندونيسيا وأستراليا من أجل تنظيم منافسات آسيا 2023.

وكان منتخب قطر توج بلقب النسخة الأخيرة من منافسات كأس آسيا والتي أقيمت في الإمارات.

وبذلك تستضيف قطر البطولة للمرة الثانية في التاريخ عقب استضافتها عام 2011.

video:1