القائم بأعمال المدير التنفيذي السابق لـ الزمالك: النادي يواجه أزمة اقتصادية مثل الدول الكبرى

الأحد، 20 أغسطس 2023 - 23:49

كتب : FilGoal

الزمالك - بيان رسمي

أوضح أشرف خضر القائم بأعمال المدير التنفيذي في نادي الزمالك السابق أن النادي يواجه أزمة اقتصادية مثل بعض الدول الكبرى.

تقدم محمود خالد القائم بأعمال المدير التنفيذي في نادي الزمالك وكذلك إيهاب خضر وأحمد عبد الدايم مدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك بالاستقالة من مناصبهم إلى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. (طالع التفاصيل)

وقال أشرف خضر عبر صدى البلد: "نادي الزمالك يواجه أزمة اقتصادية، ولا أرى عيبا في ذلك، دول كبرى تمر بنفس الأزمات".

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وأضاف "النادي لديه ما يقارب 250 مليون جنيه ينتظر تحصيلها من الشركة الراعية والاشتراكات، ولا يوجد تقصير من مجلس الإدارة المستقيل".

وردا على أسباب تأخر عدم تحصيل مستحقات النادي المالية، أجاب قائلا: "كل مصر تعلم قضية محمود عبد المنعم "كهربا" والشركة الراعية والتي من المتوقع أن ترسل أموالا الفترة المقبلة".

وأكمل "النادي كان في طريقه للحصول على 100 مليون جنيه عن طريق قرض بعد موافقة وزارة الشباب والرياضة لكن مرتضى منصور رئيس النادي رفض ولم تتم الموافقة على القرض في النهاية بسبب ضيق الوقت".

وتابع "قرار عدم الموافقة على تقسيط عقوبة كهربا كان قرارا من رئيس النادي إذ أراد الحصول على قيمة الغرامة بالكامل، ولم يكن لي أي دور في ذلك".

وأردف "الفترة الماضية حصّل النادي 90 مليون جنيه وزعت على احتياجات النادي، وفي طريقه لتحصيل 80 مليون أخرى".

وأتم "النادي لديه حساب بنكي محجوز عليه به ما يقارب 100 مليون جنيه، وإذا تم حل المشكلة ستساعد عن النادي".

وجاء ذلك بعد يوم واحد من تقدم مجلس إدارة النادي بشكل جماعي بالاستقالة. (طالع التفاصيل)

وتقدم أحمد عبد الدايم بالاستقالة مرسلا خطابا إلى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة جاء نصها كالآتي:

"أتقدم لسيادتكم باعتذاري عن الاستمرار في عملي كرئيس قطاع الشؤون الرياضية بقرار مجلس الإدارة بتاريخ 1/10/2022.

وبرجاء تكليف لجنة من قبل وزارة الشباب والرياضة "مديرية الشباب والرياضة بالجيزة" لاستلام بعض عقود لاعبي الفرق الرياضية حرصا على المحافظة على عقود اللاعبين".

الزمالك أشرف خضر
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