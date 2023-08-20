استقالات جديدة في نادي الزمالك

الأحد، 20 أغسطس 2023 - 22:49

كتب : FilGoal

الزمالك - بيان رسمي

تقدم محمود خالد القائم بأعمال المدير التنفيذي في نادي الزمالك وكذلك إيهاب خضر وأحمد عبد الدايم مدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك بالاستقالة من مناصبهم إلى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وجاء ذلك بعد يوم واحد من تقدم مجلس إدارة النادي بشكل جماعي بالاستقالة. (طالع التفاصيل)

وتقدم أحمد عبد الدايم بالاستقالة مرسلا خطابا إلى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة جاء نصها كالآتي:

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"أتقدم لسيادتكم باعتذاري عن الاستمرار في عملي كرئيس قطاع الشؤون الرياضية بقرار مجلس الإدارة بتاريخ 1/10/2022.

وبرجاء تكليف لجنة من قبل وزارة الشباب والرياضة "مديرية الشباب والرياضة بالجيزة" لاستلام بعض عقود لاعبي الفرق الرياضية حرصا على المحافظة على عقود اللاعبين".

مجلس إدارة النادي تقدم باستقالته أمس السبت، وهو ما يعني أن النادي سيدار بواسطة لجنة ثلاثية.

تتكون هذه اللجنة من: المدير التنفيذي - المدير المالي - مدير النشاط الرياضي.

وبذلك سيكون تشكيل اللجنة كالتالي:

المدير التنفيذي للنادي: إيهاب السيد خضر

المدير المالي للنادي: أحمد إبراهيم

مدير النشاط الرياضي: أحمد عبد الدايم

ويأتي ذلك حسب المادة 14 من اللائحة الاسترشادية التابعة لوزارة الرياضة.

وتطبق اللائحة الاسترشادية على النادي الأبيض لأن لائحة الزمالك الخاصة تم رفضها من قبل بعد صدور حكم ضدها بالبطلان.

والدور الرئيسي لهذه اللجنة هو: الدعوة لانعقاد جمعية عمومية عاجلة لانتخاب مجلس إدارة جديد.

الزمالك مجلس إدارة الزمالك
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