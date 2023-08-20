كرة يد - علي زين يتوج بلقب السوبر الروماني

الأحد، 20 أغسطس 2023 - 21:01

كتب : FilGoal

علي زين - السوبر الروماني كرة يد

توج فريق دينامو بوخارست بقيادة علي زين المحترف المصري بلقب السوبر الروماني.

وتغلب دينامو بوخارست على فريق كونستانتا بنتيجة 26-25 في نهائي السوبر الروماني.

ونجح دينامو بوخارست في التأهل إلى النهائي بعد الفوز بنتيجة 41-33 ضد سوكيافا.

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وكان دينامو بوخارست قد أنهى الشوط الأول متقدما بنتيجة 12-9.

وعاد فريق كونستانتا بصحوة في الشوط الثاني ولكنها لم تكتمل ليتوج دينامو بوخارست باللقب.

ويرتبط علي زين بتعاقد مع دينامو بوخارست حتى نهاية الموسم الجاري.

وينطلق الدوري الروماني يوم 27 أغسطس الجاري.

ويغيب دينامو بوخارست عن دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

بينما يشارك الفريق الروماني قاريا في بطولة الدوري الأوروبي.

وتنطلق منافسات دور المجموعات من الدوري الأوروبي يوم 17 أكتوبر.

كرة يد دينامو بوخارست علي زين
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