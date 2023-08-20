تشكيل تشيلسي - تعديل اضطراري وحيد.. تشيلويل يقود البلوز في الدربي ضد وست هام

الأحد، 20 أغسطس 2023 - 17:47

كتب : FilGoal

تشيلويل - ديساسي

أعلن ماوريسيو بوتشيتينو مدرب تشيلسي عن تشكيل فريقه لمواجهة وست هام يونايتد في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل تعديلا وحيدا ببدء مالو جوستو بدلا من ريس جيمس المصاب.

ويرتدي بن تشيلويل شارة قيادة البلوز في الدربي اللندني.

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وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: أكسيل ديساسي - تياجو سيلفا - ليفي كولويل

خط الوسط: مالو جوستو - إنزو فيرنانديز - كونور جالاجر - كارني تشوكويميكا - بن تشيلويل

خط الهجوم: رحيم سترلينج - نيكولاس جاكسون

البدلاء: لوكاس بيرجستروم - بشير هامفريس - مارك كوكوريا - إيان ماتسين - موسيس كايسيدو - ليسلي أوجوتشوكو - ميكايلو مودريك - نوني مادويكي - ميسون برستو

وتعادل تشيلسي في مباراته الأولى مع ليفربول بهدف لمثله، وهي نفس نتيجة مباراة وست هام الأولى أمام بورنموث.

الدوري الإنجليزي وست هام تشيلسي تشيلويل
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